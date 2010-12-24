Паломников Нижнего Тагила бесплатно увезут в Верхотурье

По традиции, плата за проезд с паломников не взимается. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского отделения СвЖД, по пути следования поезд будет делать остановки, чтобы верующие других городов Свердловской области могли присоединиться к паломникам. В Нижний Тагил поезд прибудет в 9 часов 49 минут, по местному времени. В Верхотурье состав прибудет в 13-20. Обратно тагильчан также увезут бесплатно.