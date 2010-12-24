Паломников Нижнего Тагила бесплатно увезут в Верхотурье
24 декабря 2010, 16:29ОбществоАнка
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Для перевозки паломников в дни предстоящего празднования покровителя Уральской земли – праведного Симеона Верхотурского, 30 декабря 2010г. назначается дополнительный поезд сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Верхотурье.
По традиции, плата за проезд с паломников не взимается. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского отделения СвЖД, по пути следования поезд будет делать остановки, чтобы верующие других городов Свердловской области могли присоединиться к паломникам. В Нижний Тагил поезд прибудет в 9 часов 49 минут, по местному времени. В Верхотурье состав прибудет в 13-20. Обратно тагильчан также увезут бесплатно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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