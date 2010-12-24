Выставку вооружений в Нижнем Тагиле может затмить «Иннопром»

Об этом и других итогах 2010 года в Свердловской области пишет ИА REGNUM. К другим значимым событиям годав Свердловской области информагентсво относит «парад отставок мэров»,введение в ряде муниципалитетов, в том числе и в Екатеринбурге,института сити-менеджера и серьёзными упущениями в подготовке котопительному сезону.

В Свердловской области 2010 год практически совпал с первым годомгубернаторства Александра Мишарина. В течение года губернатором и егоадминистрацией инициировано и поддержано несколько идей, вызвавших вобществе множество негативных откликов. Одним из первых поражений новогосвердловского губернатора стало поражение «Единой России» на выборах. Вмарте 2010 года вместо запланированных 60% за неё отдали голоса лишьоколо 40% избирателей.

Не удалось властям реализовать проекты строительства на площади Трудахрама святой Екатерины, вызвавший большой общественный резонанс, ипроект «Большой Екатеринбург». В рамках последнего проекта кЕкатеринбургу планировалось присоединить его ближайшие города-спутники:Арамиль, Берёзовский, Верхнюю Пышму и Среднеуральск.

Также в июле регион посетили президент РФ Дмитрий Медведев и канцлерГермании Ангела Меркель, а в ноябре свой визит нанёс премьер-министр РФВладимир Путин.

В целом 2010 год в Свердловской области эксперты называют «временем перемен».