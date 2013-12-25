Гоночный McLaren F1 продадут за семь миллионов долларов

Автомобиль был произведен в 1997 году. Он оснащен 12-цилиндровым шестилитровым мотором BMW мощностью 612 лошадиных сил и шестискоростной секвентальной трансмиссией. Машина также имеет независимую двухрычажную подвеску и тормозные механизмы Brembo.

Автомобиль принадлежал команде BMW Motorsport. В частности, суперкаром управлял пилот Формулы-1 и двухкратный победитель «Ле-Мана» Джей-Джей Лехто, а также британский гонщик Стив Сопер. В сезоне 97 года McLaren F1 GTR Longtail был первым на трассе в немецком Хоккенхайме и в финском Хельсинки. Всего этот автомобиль принял участие в пяти сезонах FIA GT и четыре раза поднимался на подиум.