Закончилась эпоха Lada Samara
24 декабря 2013 года с конвейера АВТОВАЗа сошел последний автомобиль семейства LADA Samara (5-дверный хэтчбек).Всего с 1984 года на АВТОВАЗе и фирмах-партнерах было изготовлено более 5 миллионов автомобилей этого семейства - при этом около 70% выпуска пришлось на машины первого поколения.
Преемником LADA Samara в модельной гамме АВТОВАЗа должен стать хэтчбек Lada Granta, который в 2014 году планируется освоить на автозаводе в Ижевске.
Lada Samara стала первым серийным переднеприводным автомобилем АВТОВАЗа. Первый эскиз компоновки переднеприводной Лады был представлен весной 1977 года. Первый опытный образец автомобиля был изготовлен в декабре 1978 года. В 1979 году руководство страны приняло решение о постановке автомобиля на производство. Работа над первой Ладой велась в сотрудничестве с Porsche и FIAT.
К 1984 году был создан переднеприводный автомобиль, который не только отлично подходил для работы в российских условиях, но и полностью соответствовал международным требованиям, предъявляемым к автомобилям такого класса. Благодаря хорошим ходовым качествам LADA Samara на многие годы стала любимицей автомобилистов и популярной машиной для спортивных соревнований.
В 1997 году начался выпуск второго поколения LADA Samara. Сначала в серию пошел седан, затем его дополнили 3- и 5-дверные хэтчбеки.
Седан был снят с производства в декабре 2012 года, 3-дверный хэтчбек - летом 2013 года, в декабре 2013 года АВТОВАЗ окончил выпуск 5-дверного хэтчбека LADA Samara.