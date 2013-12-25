Закончилась эпоха Lada Samara

Преемником LADA Samara в модельной гамме АВТОВАЗа должен стать хэтчбек Lada Granta, который в 2014 году планируется освоить на автозаводе в Ижевске.

Lada Samara стала первым серийным переднеприводным автомобилем АВТОВАЗа. Первый эскиз компоновки переднеприводной Лады был представлен весной 1977 года. Первый опытный образец автомобиля был изготовлен в декабре 1978 года. В 1979 году руководство страны приняло решение о постановке автомобиля на производство. Работа над первой Ладой велась в сотрудничестве с Porsche и FIAT.

К 1984 году был создан переднеприводный автомобиль, который не только отлично подходил для работы в российских условиях, но и полностью соответствовал международным требованиям, предъявляемым к автомобилям такого класса. Благодаря хорошим ходовым качествам LADA Samara на многие годы стала любимицей автомобилистов и популярной машиной для спортивных соревнований.

В 1997 году начался выпуск второго поколения LADA Samara. Сначала в серию пошел седан, затем его дополнили 3- и 5-дверные хэтчбеки.