В Нижнем Тагиле выберут лучший «Новогодний ТОС»

В году организаторам поступило более 30 заявок, рассказала начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Татьяна Сащенко. В 2018 году в акции приняли участие 29 общественных самоуправлений.

Подготовка к конкурсу уже началась — во дворах строят горки и снежные фигуры, подъезды украшают гирляндами, ставят елки. С 25 декабря по 14 января в ТОСах пройдут детские праздники, рождественские гуляния, концертные программы, чемпионаты по снежкам, ярмарки и рождественские колядки.