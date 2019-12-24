В Нижнем Тагиле выберут лучший «Новогодний ТОС»

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В Нижнем Тагиле стартовал городской фестиваль «Новогодний ТОС», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В году организаторам поступило более 30 заявок, рассказала начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Татьяна Сащенко. В 2018 году в акции приняли участие 29 общественных самоуправлений.
Подготовка к конкурсу уже началась — во дворах строят горки и снежные фигуры, подъезды украшают гирляндами, ставят елки. С 25 декабря по 14 января в ТОСах пройдут детские праздники, рождественские гуляния, концертные программы, чемпионаты по снежкам, ярмарки и рождественские колядки.
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