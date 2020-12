Партия «Новые люди» предложила перезагрузить систему экомониторинга

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко перезагрузить систему общественного экологического мониторинга.

Как пишет gorod55.ru, в партии раскритиковали работу федеральной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования «Наша природа». На создание портала было потрачено почти 120 млн рублей, однако он по-прежнему работает в тестовом режиме, а его главная кнопка “Отправить” (сообщение об экологической проблеме. - Прим. ред.) вовсе не подключена. За семь лет на сайте зарегистрировано 192 жалобы на экологические нарушения, однако, как считают в “Новых людях”, реальное число проблем в разы больше. Проведенный недавно опрос партии показал, что граждане не знают о наличии такого портала и не готовы им пользоваться. В связи с этим Алексей Нечаев предложил перенести его функции на более известный портал “Госуслуги”. Так у людей будет возможность за одну минуту с фото- и видеодоказательствами поставить власти в известность о наличии экологической проблемы. По мнению НЛ, такие заявления должны автоматически поступать всем ответственным органам власти, но не должны подпадать под Закон «Об обращениях граждан». «У нас должно быть единое окно, куда легко подать жалобу и можно быстро добиться решения проблемы. Не надо больше создавать дополнительные, никому не известные сайты, которые еще и не работают», - сказали в партии. Там добавили, что россияне готовы сообщать об экологических нарушениях, но для этого нужен удобный работающий механизм.

