Партия «Новые люди» предложила перезагрузить систему экомониторинга

Проведенный недавно опрос партии показал, что граждане не знают о наличии такого портала и не готовы им пользоваться. В связи с этим Алексей Нечаев предложил перенести его функции на более известный портал “Госуслуги”. Так у людей будет возможность за одну минуту с фото- и видеодоказательствами поставить власти в известность о наличии экологической проблемы. По мнению НЛ, такие заявления должны автоматически поступать всем ответственным органам власти, но не должны подпадать под Закон «Об обращениях граждан».