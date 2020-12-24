Тагильчанам расскажут о народных промыслах с помощью тактильных экспонатов

Тагильчанам расскажут о народных промыслах с помощью тактильных экспонатов

Сегодня, 15:02ОбществоPhoto: страница музея-заповедника "Горнозаводской Урал" во "Вконтакте"
В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» жителям города расскажут о народных промыслах с помощью тактильных экспонатов.

Проект реализуется при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области и администрации города в рамках субсидирования народных промыслов. Он представляет собой проект по разработке и изготовлению тактильных экспонатов для проведения интерактивных, в том числе и инклюзивных мероприятий.

На данный момент было создано два тактильных набора. Один посвящен тагильской росписи по металлу, а второй — созданию берестяных бураков.

Тактильный набор
Photo:страница музея-заповедника "Горнозаводской Урал" во "Вконтакте"

Наборы выглядят как сундуки «теремной» формы, стилизованной под северорусские ларцы. Внутри них находятся специальные инструменты, заготовки и другое. Все это помогает понять технологию промысла. Все предметы являются тактильными, то есть с ними можно работать.

Наличие равного доступа к познавательным объектам — это главная черта инклюзивной работы музея с посетителями. Новые тактильные наборы музея-заповедника позволят удовлетворить интерес любой публики, сообщается на странице музея во «Вконтакте».

На данный момент наборы уже доступны для ознакомления.

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