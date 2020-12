В Нижнем Тагиле ФССП и ГИБДД провели совместное мероприятие. Приставы проверяли посетителей отдела на наличие задолженностей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

За два часа сотрудники ФССП выписали 28 требований о явке на прием к приставу-исполнителю на сумму почти в миллион рублей. Из них чуть более ста тысяч составили долги по производствам инспекторов ДПС. Кроме того, гражданам оказывали консультации и отвечали на все возникшие вопросы.

