Волонтеры Пермского края помогли 80 000 граждан в период пандемии

Как отметили представители волонтерского центра, часто таким людям требуется не только материальная или физическая помощь, но и моральная. К слову, ее в центре тоже оказывают, для этого в штате есть психологи. Они работают и с добровольцами, помогая им избежать морального выгорания. Не многие могут спокойно переносить визиты к социально незащищенным гражданам, особенно пожилым.