Волонтеры Пермского края помогли 80 000 граждан в период пандемии

С конца марта и до конца 2020 года пермский волонтерский центр, работающий на базе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева, обработал примерно 84000 заявок от граждан.

Согласно данным издания Properm.ru, более 65 000 человек обращались в центр за консультацией по различным вопросам. Остальным требовалась помощь в доставке медикаментов, продуктов питания или решении различных бытовых проблем. С подобными просьбами обычно обращаются люди с ограниченными возможностями и старики. Как отметили представители волонтерского центра, часто таким людям требуется не только материальная или физическая помощь, но и моральная. К слову, ее в центре тоже оказывают, для этого в штате есть психологи. Они работают и с добровольцами, помогая им избежать морального выгорания. Не многие могут спокойно переносить визиты к социально незащищенным гражданам, особенно пожилым. «Радует, что у молодых ребят, волонтеров, „горят глаза“. Они по-настоящему проникаются проблемами пожилых и одиноких людей», — сказал губернатор края Дмитрий Махонин. Депутат краевого Заксобрания Александр Бойченко, в свою очередь, поблагодарил волонтеров за самоотверженную работу и назвал их большой силой. «В самое тяжелое время и днём и ночью добровольцы вставали и шли помогать людям. Большой этап пройден, но предстоит сделать еще много добрых дел», — подчеркнул депутат. По информации СМИ, в Пермском крае работает более 1200 волонтеров. Почти 800 из них — это сотрудники штабов «Единой России». Кроме них, жителям Прикамья помогают «Волонтеры-медики» и активисты Общероссийского народного фронта.

