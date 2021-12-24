Эдуард Давыдов пообещал до Нового года выплатить 13-ю зарплату всем сотрудникам

Все работники БСК получат премии по результатам уходящего года. Гендиректор компании Эдуард Давыдов проинформировал об этом в ходе торжественного собрания, на котором подводили итоги деятельности предприятия.

Эдуард Давыдов подчеркнул, что премии выплачивают, принимая во внимание оценку труда каждого из сотрудников и его личный вклад в достижение показателей 2021 года, пишет kp.ru. «В размере не ниже расчетной месячной заработной платы», - уточнил глава компании. Гендиректор БСК раскрыл первые итоги реализации «Программы повышения благосостояния работников БСК», которую он лично инициировал в минувшем году. Главный пункт стратегии – это ежегодное повышение зарплат на величину, которая значительно выше уровня инфляции. Основной целью руководство БСК обозначило повышение средней заработной платы каждого работника предприятия до средней отметки в химической промышленности Башкортостана. Средняя заработная плата в БСК за 2021 год достигнет значения в 54 373 рубля – это плюс 15,8 процента к уровню 2020-го. Следует отметить, что указанные показатели – уже намного выше, чем средние заработки в республике и, в частности, в Стерлитамаке. Средняя зарплата в городе по результатам девяти месяцев уходящего года составляла 41 465,5 рубля. Из заявления Эдуарда Давыдова следует, что возглавляемое им предприятие продолжает последовательно двигаться сейчас к поставленной цели. Именно поэтому уже с начала 2022 года уровень оплаты труда работников предприятия будет повышен на сумму от 8,6 до 12,5 процента в зависимости от категории персонала. Коллектив БСК насчитывает на сегодня 8,5 тысячи сотрудников. Фонд оплаты труда на предприятии вырастет с наступающего года больше чем на полмиллиарда рублей, сообщил генеральный директор. Выплата 13-й зарплаты стала возможна благодаря рекордным показателям работы компании, на которые она смогла выйти в уходящем году. По предварительным данным, объемы производства будут следующими: примерно 52 тысячи тонн натра едкого твердого (прирост на 31 процент к уровню прошлого года) и около 218 тысяч тонн бикарбоната натрия (плюс свыше 18 процентов). Производство кальцинированной соды марки Б вырастет, как ожидается, до 1824 тысяч тонн, а объемы ПВХ покажут, в свою очередь, рост до 269 тысяч тонн. Речь идет о лучших производственных показателях в 70-летней истории БСК. «В рублевом эквиваленте мы фиксируем рост общего объема произведенной продукции более чем на 20 процентов (58,1 миллиарда рублей), - уточнил руководитель предприятия. - Как следствие – существенный рост и выручки (58,9 миллиарда рублей), и чистой прибыли (до 15 миллиардов рублей)». В бюджеты всех уровней БСК выплатит при этом сумму в 10,4 миллиарда рублей в виде налогов. «Всех этих показателиейневозможно было бы достичь без самоотверженного труда всего трудового коллектива. Хочу сказать всем огромное спасибо и поблагодарить за добросовестное отношение, за верность своему делу и тем традициям, которые были заложены предшествующими поколениями работников нашего предприятия», - подытожил Эдуард Давыдов.

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