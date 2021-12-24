Создать музей свердловского рок-клуба в Екатеринбурге предложили в епархии

Создать музей свердловского рок-клуба в Екатеринбурге предложили в епархии
Создать музей свердловского рок-клуба в Екатеринбурге предложили в епархии
Сегодня, 16:33ОбществоФото: 1MI
Музей свердловского рок-клуба планируется создать в здании епархиального дома в Екатеринбурге. Там ранее располагался рок-клуб. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее сообщалось, что будет реконструировано здание на улице Володарского, чтобы разместить там духовно-просветительский центр, пишет ТАСС.

Митрополит заявил, что готов к переговорам с представителями рок-клуба о создании музея. Он уточнил, что на данный момент проводится строительная экспертиза здания, а также составляются сметы для переоборудования под концертный зал.

Епархиальный дом появился в начале ХХ века для Православного церковного братства святого праведного Симеона. В советское время он был расширен и стал уже Домом культуры совторгслужащих имени Профинтерна. А с 1986 по 1991 года там располагался рок-клуб.

Сюжеты:
Екатеринбург
епархиярокЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы