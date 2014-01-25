«Если Сергей Носов смотрит на кого-то более пяти секунд, то человек начинает автоматически оправдываться»: в Нижнем Тагиле состоялась игра КВН (ФОТО)

Сразу хочется объявить победителей: третье место досталось «Приличной сборной», второе – «ТЦ Андрей» и первое – «Вроде по моде». К несчастью, в следующую игру рискуют не попасть команды - «Демидовские дети» и «РЖК». Однако, как рассказали жюри, все будет решено в интернете – игрокам предстоит следить за новостями Лиги КВН, и, возможно, кому-то удастся реабилитироваться.

В игре приняли участие 7 команд, хотя изначально планировалось 8. Новоуральские ребята из «Каши» не смогли добраться до Нижнего Тагила, вернее не смогли покинуть свой город. Многие фанаты были раздосадованы такими изменениями, ведь «кашисты» знают толк в «новоуральском юморе».

И приятный сюрприз для болельщиков – в марте, по словам организаторов, в Нижнем Тагиле состоится внеочередная игра КВН «Кубок вызова». Здесь будут баттлы и многие другие интересные мероприятия, которые пока держат в секрете. Вперед, на «Кубок вызова»! А тем временем смотрим фотографии со вчерашней игры.