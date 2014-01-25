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«Если Сергей Носов смотрит на кого-то более пяти секунд, то человек начинает автоматически оправдываться»: в Нижнем Тагиле состоялась игра КВН (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Если Сергей Носов смотрит на кого-то более пяти секунд, то человек начинает автоматически оправдываться»: в Нижнем Тагиле состоялась игра КВН (ФОТО)

25 января 2014, 11:20Общество
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