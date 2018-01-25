Новоуральские коллекторы рассылают сканы паспортов должников их знакомым (ФОТО)

С новым методом коллекторов взыскивать долги уже познакомились жители Новоуральска. По их словам, теперь коллекторы рассылают друзьям должника в соцсетях скан его паспорта с требованием помочь в розыске.

Добрый день! Региональная служба взыскания разыскивает (ФИО) за злостное уклонение от кредитной задолженности и мошенничество в сфере кредитования. Этот человек скрывается. Не отвечает на звонки и электронные письма. Просьба посодействовать в передаче информации такой текст, который сопровождался сканом паспорта должницы, получил один из жителей Новоуральска.

Скрин переписки с коллектором мужчина выложил в соцсети, где началось ее активное обсуждение. Горожане возмущены очередным способом коллекторов вынуждать должников отдавать деньги и призывают девушку обратиться в полицию.

Как отметил руководитель региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, пострадавшая женщина в этой ситуации может подать заявление в полицию. Тогда выяснением обстоятельств будут заниматься уже правоохранительные органы, пишет Ura.ru.