На экологический митинг в Нижнем Тагиле пришло около 50 человек

На нем собралось порядка 50 человек.

Среди присутствующих — общественник Илья Коровин. Он выступил с речью перед собравшимися.

Общественник Илья Коровин Фото: Tagilcity.ru

Тагильчанин Алексей Малышев, который проводил одиночный пикет против жертв современных политических репрессий на Театральной площади в новогодние праздники, попытался развернуть плакат с призывом против изменений в Конституции, но сотрудники полиции попросили его убрать. По словам мужчины, он не является общественником.

Сегодня мы приняли резолюцию по поводу роста тарифов на мусор, роста тарифов ЖКХ, по Черноисточинскому пруду с нашими предложениями, рассказал TagilCity.ru организатор митинга председатель политсовета КПСС в Нижнем Тагиле Николай Червонец.

По его словам, резолюцию планируется разослать в различные инстанции, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину.