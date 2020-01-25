На экологический митинг в Нижнем Тагиле пришло около 50 человек
Сегодня, 25 января, Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере прошел митинг, посвященный проблемам в сфере ЖКХ, обращению с ТКО и загрязнению Черноисточинского пруда.
На нем собралось порядка 50 человек.
Среди присутствующих — общественник Илья Коровин. Он выступил с речью перед собравшимися.
Тагильчанин Алексей Малышев, который проводил одиночный пикет против жертв современных политических репрессий на Театральной площади в новогодние праздники, попытался развернуть плакат с призывом против изменений в Конституции, но сотрудники полиции попросили его убрать. По словам мужчины, он не является общественником.
Сегодня мы приняли резолюцию по поводу роста тарифов на мусор, роста тарифов ЖКХ, по Черноисточинскому пруду с нашими предложениями, рассказал TagilCity.ru организатор митинга председатель политсовета КПСС в Нижнем Тагиле Николай Червонец.
По его словам, резолюцию планируется разослать в различные инстанции, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину.
5 и 12 октября 2019 года в Нижнем Тагиле прошло два экологических митинга — ночной и «Народный сход» соответственно. Оба они были посвящены проблемам Черноисточинского пруда. На каждом из них присутствовало около 100 человек.