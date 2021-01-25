Активисты продолжают работу в День студента

«Среди активистов, которые задействованы в работе волонтерского центра, достаточно много представителей студенческой молодежи. Ежедневно более 100 человек постоянно занимаются доставкой продуктов, лекарств, помогают ветеранам, семьям медицинских работников, а всего в работе центра задействовано около 400 молодых людей. Не приостановилась работа волонтеров и в новогодние праздники. Молодогвардейцы и активисты партии выезжали к людям, обратившимся в волонтерский центр. Кроме того, активисты фасовали и передавали новогодние подарки детям медицинских работников, - рассказал Дмитрий Жуков. – Поздравляю ребят с замечательным праздником – Днем студента! Несмотря на юный возраст, наша молодежь уже имеет зрелую гражданскую позицию, которую подтверждает своими делами», - отметил он.