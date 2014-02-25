Nissan Almera 2013 г.в. со скидкой 20 000 рублей от автоцентра КОНКОРД
25 февраля 2014, 11:25ОбществоПолина
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Народный седан Nissan Almera 2013 г.в. Уважаемые клиенты, приятная новость! Теперь на автомобили Nissan Almera 2013 года выпуска распространяется предложение на выгоду в размере 20 000...
Уважаемые клиенты, приятная новость!
Теперь на автомобили Nissan Almera 2013 года выпуска распространяется предложение на выгоду в размере 20 000 рублей вне зависимости от комплектации.
С кредитными предложениями, комплектациями и заявкой на тест-драйв вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам ниже:
Подробности у специалистов отдела продаж: т.: (3435) 44-70-55, Черноисточинское шоссе 1В, www.concord-ural.ru
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