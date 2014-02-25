Планшет возглавил рейтинг подарков к 23 февраля и 8 марта

Согласно результатам опроса, проведенного среди пользователей социальной сети ВКонтакте, составлен рейтинг мобильных подарков. На первом месте – планшет, который стал наиболее желанным - почти 50% людей мечтают получить именно его. Причем девушки хотят такой подарок на 10% чаще мужчин. Далее в рейтинге по популярности мобильных устройств идут смартфоны, затем следуют 3G-модемы.

Еще год назад планшеты относились к категории дорогих подарков, сейчас можно приобрести девайс с качественными характеристиками и интересным дизайном по привлекательной цене. Так, планшет МегаФон Login 2 можно купить всего за 2790 рублей с одновременным подключением интернет-опции, которая обеспечит вас быстрым доступом в интернет на два месяца рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала компании «МегаФон» Сергей Алферов.

Именно МегаФон Login 2 возглавил топ-10 планшетов, проданных в салонах «МегаФона» на Урале по итогам 2013 года. Двухъядерный процессор, современная операционная система Android 4.1, поддержка 3G и слот для карт microSD объемом до 32Gb позволяют загружать большое количество музыки, фильмов или фотографий, а также пользоваться интернет-доступом в сети 3G на высоких скоростях. У планшета компактные размеры и небольшой вес - всего 350 г. Это позволяет использовать его в качестве основного «умного» устройства не только дома или на работе, но и в пути на масштабной территории действия сети «МегаФон».

Такой мобильный подарок всегда будет рядом, под рукой – как приятное воспоминание о том, кто его подарил.