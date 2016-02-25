В Нижнем Тагиле в «Тагилдорстрое» началась проверка в отношении трех руководителей предприятия (ФОТО)

Причем опасность от плохо очищенных дорог не мифическая: регулярно в регионе возникают ДТП, причинами которых называются именно проблемы на дорогах. Так, только в 2015 году в Свердловской области жертвами ДТП из-за дорожных проблем стали 159 человек.

Регулярно проводимые Прокуратурой проверки мотивируют градоначальников контролировать работу подрядных организаций, занимающихся эксплуатацией дорог. Когда в начале зимнего сезона в Нижнем Тагиле поднялся вопрос о сокращении средств на уборку и вывоз снега, проблемы на себе ощутили сразу все участники дорожного движения. Так, дороги стали непроходимыми из-за редкой и бессистемной уборки снега, а тротуары превратились в непроходимую полосу препятствий.

Руководители дорожных компаний не выпускают на улицы технику и персонал без прогнозов на повышение поступлений от города. Поэтому с коммерческим ООО «УБТ-Сервис» городу приходится договариваться и вежливо просить не останавливать работы. В это же время МУП подчиняется напрямую Администрации города, поэтому его можно принудить работать в долг для нужд города, так сказать.

В июле 2015 года был разыгран контракт на обслуживание дорожной сети Нижнего Тагила, сумма контракта свыше 828 миллионов. Этот бюджет был запланирован эксплуатационное содержание дорог города на 2 года: с 1 июля 2015 по 30 июня 2017 года. Изучив документацию на данный контракт, видим следующее: за почти миллиард боролись всего 2 компании - МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис». Вызывает вопросы и то, что в контракте значится срок выполнения работ с 1 июля, а сам контракт заключен только 7 июля.

Однако уже 20 июля появился еще один контракт: на этот раз 49% от первого заказа генподрядчик «Тагилдорстрой» передал дочернему предприятию УВЗ на субподряд. Получается, в городе всего 2 компании, которым по силам обслуживать дороги Нижнего Тагила? По оценкам специалистов, только у этих подрядчиков хватит как персонала, так и техники, для проведения необходимых работ. Конечно, можно разделить 1 большой контракт на 5-6 мелких и раздать их небольшим компаниям-подрядчикам. Но, как показал опыт, в Нижнем Тагиле это не работает.

Если одновременно на всех участках будут вестись работы - будет практически невозможно контролировать работу подрядчиков. Сейчас подрядчиками составляются графики работ, и их деятельность удобно контролировать. Кроме того, мелкие фирмы могут не только некачественно выполнить свои работы, но и потом исчезнуть. Например, подрядчик, который несколько лет назад укладывал железобетонные плиты на перекрестке Мира-Циолковского - обанкротился, когда речь пошла о восстановлении некачественных плит по гарантии. А сейчас этот подрядчик работает на областных дорогах рассказывает общественник, председатель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Казалось бы, более чем по 200 миллионов в год будут получать всего две компании - это существенное финансирование. Но на данный момент известно, что в бюджете Нижнего Тагила таких денег нет: то есть сумма контракта, по сути, условна.

Дума регулярно пересматривает бюджет и, если какие-то средства появляются, перераспределяет их в том числе на эксплуатацию дорог и придорожных территорий, - рассказывает специалист дорожной компании. - На 2016 год по контракту должны были выделить порядка 400 миллионов рублей, но на сейчас бюджет озвучен в размере 156-ти миллионов.

Примечательно, что в данный бюджет входит и зимнее, и летнее обслуживание дорог. Зимой дорожники занимаются посыпкой дорог и тротуаров ПГМ, уборкой и вывозом снега. В летний период - уборка дорог (в том числе дорожными пылесосами), вывоз мусора, уборка и облагораживание придорожных территорий (стрижка и уборка газонов, посадка цветов и деревьев), а также текущий ремонт - асфальтирование дорог (в том числе устранение аварийных ям и асфальтирование участков дорог площадью до 25 кв.м).

Дорожные строители заявляют, что данных бюджетов недостаточно. В связи с этим в МУП «Тагилдорстрой» появились слухи, что кого-то из сотрудников переведут на сокращенный рабочий день. Эту меру как одну из возможных не отрицал и Сергей Шмаков, исполняющий обязанности директора МУПа. Конечно, любое предприятие нацелено получать прибыль, МУП не обязан работать себе в убыток даже по приказу Главы города. Необходимость получения прибыли прописана и в Уставе «Тагилдорстроя»:

Однако, по данным источников TagilCity.ru, во время визита предприятия в начале февраля мэр озвучил зарплаты топ-менеджеров компании: ежемесячно главный бухгалтер, главный инженер и сам директор получают от 250 до 450 тысяч рублей. Возникает вопрос, кому и для чего в итоге недостаточно бюджета: самим топ-менеджерам для реализации собственных нужд или все-таки предприятию для выполнения условий контрактов?

Из Устава МУПа известно, что именно мэр Нижнего Тагила заключает и расторгает срочный трудовой договор с руководителем предприятия. Сейчас Глава Нижнего Тагила поручил провести проверку данного муниципального предприятия. Так, 24 февраля в МУП пришел запрос от Контрольно-ревизионного управления: муниципалитет заинтересовался как заключенными договорами с сотрудниками, так и начисленными из зарплатами. Речь идет о главном бухгалтере Ольге Докучаевой, главном инженере Александре Тертице и и.о. директора Сергее Шмакове.

Без комментариев сдержанно ответил начальник Контрольно-ревизионного управления Максим Малахов на просьбу журналиста прокомментировать данную ситуацию.



Пообщаться с самим директором МУПа - Владимиром Тюменцевым (фото tagilka.ru) - журналисту TagilCity.ru не удалось. Первую попытку получить комментарий по непростой ситуации на предприятии от ее руководителя редакция предприняла еще 17 декабря 2015 года, когда дороги Нижнего Тагила стали утопать в снегу, а рабочих не выпускали на объекты ради экономии.

Его нет на месте, он на больничном. Когда будет - не могу сказать сообщили в приемной.

Тогда получилось поговорить только с главным инженером Александром Тертицей и Сергеем Шмаковым, исполняющим обязанности директора. В феврале ситуация не изменилась: в приемной предприятия также озвучивают, что директор все еще находится на больничном. В приватных беседах сотрудники МУПа рассказывают, что с августа сам директор появлялся на рабочем месте очень редко - постоянно на больничном. Но, видимо в связи с проверкой, в феврале он стал приезжать в здание компании на ул. Газетная 1-2 раза в неделю.

Такой долгий многонедельный больничный начинает вызывать вопросы: даже с первого нашего звонка в декабре уже прошло более 2 месяцев. Все, кто когда-либо был на больничном, знают: с документами сейчас все очень строго, и просто так продление больничного листа не получить - на это нужные веские основания. И прохождение врачебной комиссии. На врачебной комиссии присутствуют специалисты, в том числе заместитель главного врача по экспертизе и врачи узких специальностей, которые и принимают решение о трудоспособности пациента.

Каждое заболевание имеет свои временные характеристики. Все зависит от функциональных нарушений. Поэтому каждый конкретный случай решается на этой врачебной комиссии, с учетом перспектив дальнейшего улучшения или ухудшения, осложнений. По длительности больничного сказать сложно: к примеру, с туберкулезом человек практически до года может быть на больничном. Но больничный продлевается только через врачебную комиссию в поликлинике рассказал TagilCity.ru заместитель главного врача ЦГБ №1 по медицинской части Михаил Красиков.

Очевидно, что столь длительный больничный чиновнику постоянно продлевает уже врачебная комиссия, а не участковый терапевт. Ведь, если заболевание действительно серьезное, специалисты даже могут поднять вопрос о присвоении пациенту определенной группы инвалидности. Также остается уповать на то, что медики не пренебрегли своими обязанностями и не выдавали липовые справки высокопоставленному местному чиновнику с высокой зарплатой.

...По своему опыту могу сказать: недостойных, безответственных людей в нашей профессии не бывает – они здесь просто не приживаются, - заявил директор МУП «Тагилдорстрой» Владимир Тюменцев в октябре 2014 года в интервью муниципальной газете «Тагильский рабочий». - Сами руководители среднего звена – замечательные профессионалы, люди, которые не мыслят себя без своего дела: главный инженер Александр Федорович Тертица [гл. инженер предприятия - прим.ред.], начальники участков Андрей Урсаев, Георгий Кетиладзе, Александр Решетников.

Прошло более года после этого интервью, а политика руководства вызывает у персонала не только большие вопросы, но и серьезные опасения.

Дозвониться на телефонный номер, указанный на сайте Администрации города, не получилось: в рабочее время буднего дня после длинных гудков срабатывал только факс - ответа ни от секретаря, ни от замначальника Игоря Комарова, ни самого Владимира Прокопьевича не последовало. В связи с этим следующий звонок был сделан еще одному заместителю чиновника - Михаилу Семину.

Мне не видно отсюда, я в другом кабинете сижу ответил специалист на вопрос редакции, работает ли Владимир Юрченко и можно ли застать его на месте.

Не посчастливилось пообщаться с начальником Управления и по личному телефону: мобильный Юрченко на звонки журналиста не отвечал. Через некоторое время редакция TagilCity.ru все же возьмет комментарий у экс-руководителя МУПа, который после работы в дорожной компании пошел на повышение: возможно, он сможет рассказать о том, как при нем формировались зарплатные ведомости и как ему удавалось руководить этим предприятием в условиях ограниченного финансирования. TagilCity.ru продолжит следить за ситуацией, в том числе и за итогами проверки, которую в МУП «Тагилдорстрой» проводит Контрольно-ревизионное управление Администрации Нижнего Тагила.