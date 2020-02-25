В Нижнем Тагиле девочка получит компенсацию морального вреда после травмы на батутах

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что девочка получила в батутном парке повреждение зубов, а также травму лба и переносицы. В интересах ребенка прокуратура направила в адрес собственника парка заявление о выплате потерпевшей стороне компенсации. В суде было установлено, что ребенок травмировался в следствии ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками батутного парка.