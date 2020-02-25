В Нижнем Тагиле девочка получит компенсацию морального вреда после травмы на батутах
Сегодня, 11:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась компенсации морального вреда 12-летней девочке за травму, полученную на батутах в Центре развлечений «Джунгли», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что девочка получила в батутном парке повреждение зубов, а также травму лба и переносицы. В интересах ребенка прокуратура направила в адрес собственника парка заявление о выплате потерпевшей стороне компенсации. В суде было установлено, что ребенок травмировался в следствии ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками батутного парка.
Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме и обязал коммерсанта выплатить ребенку компенсацию в размере 50 тысяч рублей.
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