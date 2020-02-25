В России стартует новый конкурс для отбора будущих политиков «Лидеры России.Политика»

Политический проект «Лидеры России. Политика» запускает некоммерческая платформа «Россия – страна возможностей».

По словам замглавы администрации президента Сергея Кириенко, цель нового проекта – отбор активных граждан, желающих заниматься общественно-политической жизнью страны.

«Свои заявки могут подать люди, которые хотели бы заниматься общественно-политической деятельностью, которые хотели бы участвовать в выборах в представительные органы власти», – цитирует Кириенко ТАСС.

Сергей Кириенко подчеркнул, что данный конкурс не предполагает никаких ограничений по уровню. Подавать заявки могут и те, кто желает работать на муниципальном уровне, и те, кто видит себя в Государственной Думе.

Заявки от желающих участвовать в конкурсе будут принимать до 16 марта. Их могут подавать граждане России в возрасте от 21 года до 55 лет. В марте-апреле пройдет дистанционный этап конкурса, затем полуфинал. В мае будут финал и оглашение результатов. По итогам проекта отберут 70-80 человек, их направят на учебу в Высшую школу государственного управления РАНХиГС.