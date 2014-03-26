PSA Peugeot-Citroen расширяет сотрудничество с Dongfeng

Совместный договор позволит обеим компаниям модернизировать сущеествующее совместное предприятие в Китае, наладить совместные разработки новых автомобилей, увеличить объемы текущего производства, и тем самым увеличить долю на китайском рынке, и в последствии по всей Азии. Нынешнее положение PSA Peugeot-Citroen на мировых рынках не завидное, и для французов Китай - спасатительная соломенка от неминуемого краха. В планах у PSA увеличить продажи совместных автомобилей до 1,5 млн штук к 2020 году.