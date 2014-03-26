PSA Peugeot-Citroen расширяет сотрудничество с Dongfeng
Автоконцерн PSA Peugeot-Citroen продолжает сотрудничество с китайской компанией Dongfeng Motor. Французская компания заключила сделку с Dongfeng, чтобы в результате получить финансовые ресурсы и более широкое внедрение на автомобильный рынок стран Азии. Государственная Dongfeng Motor Group и французское правительство получат по 14% из дополнительной эмиссии акций PSA на 3 млрд.
евро.
Совместный договор позволит обеим компаниям модернизировать сущеествующее совместное предприятие в Китае, наладить совместные разработки новых автомобилей, увеличить объемы текущего производства, и тем самым увеличить долю на китайском рынке, и в последствии по всей Азии. Нынешнее положение PSA Peugeot-Citroen на мировых рынках не завидное, и для французов Китай - спасатительная соломенка от неминуемого краха. В планах у PSA увеличить продажи совместных автомобилей до 1,5 млн штук к 2020 году.
Китайский Dongfeng очень сильно заинтересован в доступе к инженерным и техническим разработкам Peugeot-Citroen. Это будет большим подспорьем для качественного скачка китайских автомобилей.
В данной сделке проигравших нет. Французы в ближайшей перспективе поправят свои финансы, а китайцы - получат бонусы в будущем.