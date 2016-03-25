Президент России отметил работу тагильского руководителя хореографического коллектива «Юбилейного» (ФОТО)

Государственные награды и знаки отличия выдающимся уральцам вручал в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев. В этом году за высокие профессиональные достижения были награждены 23 жителя региона. Это инженеры, металлурги, врачи, спортсмены, деятели искусств.

Тагильчанка Татьяна Ларионова получила признание и высокую оценку своей деятельности не только на уровне региона – всей страны. Хореографу ДК «Юбилейный» была вручена Благодарность президента России Владимира Путина за «заслуги в развитии культуры, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Как отметила сама женщина, такое высокое признание – это заслуга директора Дворца, творческого коллектива, а также детей и родителей. Например, ансамбль «Родничок» поднял высокую планку и теперь весь его коллектив старается её держать и постоянно совершенствоваться. Стоит упомянуть, что «Родничок» - единственный хореографический ансамбль в Свердловской области, который несет звание «Заслуженный коллектив любительского народного творчества».

Татьяна Ларионова работает в «Юбилейном» почти 30 лет. Сейчас она – одна из ведущих хореографов Нижнего Тагила. Одаренный балетмейстер-постановщик стала автором множества запоминающихся хореографических постановок и программ. Кроме того, благодаря Татьяне Юрьевне организованы и сейчас успешно работают хореографические классы для юных тагильчан.