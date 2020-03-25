Футболист брестского «Динамо»: Президент рассказал, как бороться с вирусом

– Все спокойно. Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко всех успокоил. Рассказал, как бороться с коронавирусом. По телевидению постоянно крутят ролики, как обезопасить себя от этой заразы. Людей просят реже посещать людные места. Но карантина в стране нет. У меня вот мама работает в школе. Занятия продолжаются, как и прежде, - отметил Сергей Кисляк.