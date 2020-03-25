Футболист брестского «Динамо»: Президент рассказал, как бороться с вирусом
Сегодня, 21:55ОбществоФото: pxhere.com
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Сергей Кисляк прокомментировал решение не останавливать чемпионат Белоруссии.
Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк выразил мнение по поводу решения продолжать чемпионат Белоруссии. Об этом сообщает «Советский спорт».
– Все спокойно. Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко всех успокоил. Рассказал, как бороться с коронавирусом. По телевидению постоянно крутят ролики, как обезопасить себя от этой заразы. Людей просят реже посещать людные места. Но карантина в стране нет. У меня вот мама работает в школе. Занятия продолжаются, как и прежде, - отметил Сергей Кисляк.
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