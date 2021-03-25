На площадке ПМЭФ Росконгресс обеспечит эпидемиологическую безопасность

На площадке ПМЭФ Росконгресс обеспечит эпидемиологическую безопасность

Сегодня, 18:48ОбществоФото: photo.roscongress.org
В этом году при подготовке традиционного Петербургского международного экономического форума Росконгресс создаст новую инфраструктуру, которая обеспечит эпидемиологическую безопасность.

Издание newizv.ru сообщает, что на площадке организуют тепловизионный контроль участников мероприятия, а также установят в помещениях специальные устройства для рециркуляции воздуха и обеззараживания. Также представители Росконгресса рассказали, что на площадке запланирован запуск новой системы, которая будет осуществлять учет коллективного иммунитета и платформы для обмена данными с задействованными в этой работе ведомствами.

“Проведение форума в очном формате потребовало более тщательно пересмотреть подход к обеспечению безопасности участников в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. К открытию все площадки форума, а также центры аккредитации и транспортные средства приведут в соответствие с необходимыми требованиями”, - пояснил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Необходимо отметить, что средства на организацию форума поступают от участников и партнеров. Организатор собирает взносы, которые далее направляются на подготовку площадки, закупку оборудования и его доставку к месту проведения мероприятия. Часть средств используется для обеспечения безопасности участников,

связи и технической поддержки. Организатором Международного экономического форума является фонд Росконгресс. Его создали почти пятнадцать лет назад, чтобы оказывать содействие развитию экономического потенциала, продвижению национальных интересов и укреплению имиджа Российской Федерации. Мероприятия, которые организует Росконгресс, собирают большое количество участников из зарубежных стран.

Впервые Петербургский международный экономический форум был проведен в конце девяностых годов прошлого века. С 2006 года его обязательным участником является глава Российской Федерации. В этом году проведение мероприятия запланировано на первые числа июня. Традиционно программу посвятят важным вопросам, которые связаны с экономикой и социальной сферой, а также развитием технологий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы