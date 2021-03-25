На площадке ПМЭФ Росконгресс обеспечит эпидемиологическую безопасность

Издание newizv.ru сообщает, что на площадке организуют тепловизионный контроль участников мероприятия, а также установят в помещениях специальные устройства для рециркуляции воздуха и обеззараживания. Также представители Росконгресса рассказали, что на площадке запланирован запуск новой системы, которая будет осуществлять учет коллективного иммунитета и платформы для обмена данными с задействованными в этой работе ведомствами.