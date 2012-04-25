Что должно быть в аптечке водителя

Какие препараты нужно иметь в аптечке?Большинство автолюбителей, увы, как это ни прискорбно, полагает, что аптечка – это не самый главный и важный элемент комплектации авто. Однако достаточно одного трагического случая на дороге, чтоб убедить легкомысленного водителя в обратном.

Как правило, первая помощь, не важно при какой травме, будь то ушиб, перелом, или что-то, не дай Бог более серьезное – очень важна. Ведь до приезда скорой, если несчастье приключилось, скажем, на трассе, может пройти от получаса до пары часов.За это время первую помощь пострадавшему оказывают именно автолюбители,оказавшиеся рядом, водители, которые смогут это сделать лишь с помощью средств из автомобильной аптечки.

До конца прошлого две тысячи одиннадцатого года, по указу правительства, все автомобильные аптечки должны были сменить свое содержимое. Пульсометр,к примеру, по мнению законодателей, на дороге окажется полезнее, и главное безопаснее, чем двухпроцентный раствор бутарфанола тартата в шприц-тюбике. Ведь, прежде всего наличие подобных лекарственных препаратов в руках не медиков, людей без соответствующего медицинского образования и опыта применения подобных препаратов, может нанести лишь больший вред здоровью пострадавшего. Также в аптечке должны находиться следующие вещи:

• Жгут для остановки кровотечения;

• Стерильный медицинский бинт, размером пять метров на десять сантиметров;

• Салфетки с хлогексидином;

• Кровоостанавливающие салфетки с фурагином;

• Перевязочный стерильный пакет;

• Лейкопластырь в рулоне;

• Бактерицидный пластырь;

• Медицинская перевязочная косынка;

• Пятипроцентный раствор йода;

• Компрессорный ингалятор для искусственного дыхания;

• Ножницы с тупыми концами;

• Медицинские перчатки из полиэтилена;

• Пленка (клапан) для легочной вентиляции;

• Английские булавки;

• Двадцати процентный раствор сульфацила натрия в шприце-тюбике;

• Прибор для измерения пульса;

• Футляр самой аптечки;

• Инструкция.

В большинстве происшествий на дороге, с помощью этих подручных средств,пострадавшему можно оказать первую доврачебную помощь. Конечно, квалифицированно провести лечение с помощью вышеперечисленного удастся вряд ли, однако не следует забывать, что и в машинах вокруг сидят далеко не врачи, и давать им в распоряжение более узконаправленные медицинские препараты скорее опасно, чем полезно.