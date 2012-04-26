Электромобили в России могут получить дополнительные привилегии

«Частью либерализации рынка электротранспорта может стать отмена транспортного налога на этот вид автомобилей», - сказал он, выступая на «круглом столе», который прошел в ТПП 25 апреля 2012 года с участием представителей Министерства транспорта, Министерства промышленности и торговли и Министерства энергетики. Участники «круглого стола» обсудили также возможность пересмотра строительных нормативов, которые должны предусмотреть в каждом вновь возводимом здании технические возможности для зарядки электромобилей. В ближайшее время в законодательные органы субъектов РФ будут направлены предложения о предоставлении права владельцам электротранспорта ездить по выделенным полосам, говорится в сообщении. «Отсутствие НДС и право ездить по выделенным полосам способствовало развитию электротранспорта в ряде европейских стран, в частности, в Норвегии», - отмечают в ТПП РФ.