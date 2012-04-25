Президент России подписал закон о такси

Согласно новому закону, службы такси и частные лица смогут оказывать услуги извоза не только на машинах, находящихся в собственности, но также и на автомобилях, взятых в лизинг или в аренду независимо от даты соответствующего договора. Кроме того, закон оговаривает список документов, необходимых для получения лицензии таксиста. Разрешение на занятие извозом будет выдаваться сроком на пять лет на основании заявления водителя, которое можно будет подать на сайте госуслуг. Закон также приостанавливает до 1 января 2013 года вступление в силу требования перекраски такси в особую цветовую гамму и оснащение машины таксометром. При этом, вместо таксометра машину можно будет оснащать и другими программными комплексами управления заказами, которые обеспечивают автоматический расчет стоимости проезда. Если плата за проезд фиксирована, то можно будет вовсе отказаться от таксометров. 13 апреля 2012 года вступил в силу закон, регламентирующий работу легальных такси. Теперь, в частности, таксисты с лицензией обязаны устанавливать на крышу машины оранжевый фонарь, а на борт машины наносить шашечки. При наличии такой атрибутики без лицензии, таксисты будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей. Кроме того, легальным такси теперь разрешено ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта.