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Субботники в Нижнем Тагиле идут по графику, но их пока мало
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Субботники в Нижнем Тагиле идут по графику, но их пока мало

25 апреля 2012, 15:35Общество
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