Субботники в Нижнем Тагиле идут по графику, но их пока мало

Как заявил Владимир Юрченко, за неделю с помощью городского Центразанятости населения на временную работу по уборке улиц привлечено только11 человек, а в общей сложности необходимо 45 работников. Поэтомукадровый вопрос стоит очень остро: работы достаточно, она не требуетособой квалификации, а людей не хватает.

На Вагонке уже несколько дней не проходят субботники - вчера на УВЗ был выходной в связи с родительским днем. Как сообщила Валентина Исаева, сегодня у нее состоялся разговор с Владимиров Рощупкиным, который заверил Главу в четком выполнении графика субботников заводчанами. Так, силами работников УВЗ будет убрана территория вдоль забора предприятия по Восточному шоссе.

Дорожной компанией, работающей на Вагонке, ежедневно выводится 12 единиц уборочной техники. Однако для более оперативной уборки гостевых дорог города необходимо привлекать больше студентов, молодежь в целом, считает Валентина Исаева.