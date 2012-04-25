TagilCity.ru - во 2 этапе Рейтинга Рунета! Спасибо всем за поддержку!

Второй тур конкурса начнется уже завтра, 26 апреля. Теперь в работу по оценке сайтов страны включится жюри конкурса, которое и определит 10 финалистов в каждой номинации. В состав жюри входят представители соответствующего бизнеса и эксперты. Результаты второго тура станут известны широкой общественности с 20 по 25 мая.