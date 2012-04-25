TagilCity.ru - во 2 этапе Рейтинга Рунета! Спасибо всем за поддержку!
25 апреля 2012, 17:07Общество
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Завершено голосование за лучшие порталы России в Рейтинге Рунета. И городской портал TagilCity.ru набрал нужное число баллов, чтобы пройти во 2 этап конкурса.
Второй тур конкурса начнется уже завтра, 26 апреля. Теперь в работу по оценке сайтов страны включится жюри конкурса, которое и определит 10 финалистов в каждой номинации. В состав жюри входят представители соответствующего бизнеса и эксперты. Результаты второго тура станут известны широкой общественности с 20 по 25 мая.
которые откликнулись на наш зов и поставили свою отметку!
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