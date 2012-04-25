В Нижнем Тагиле пройдет день собачьего счастья

28 и 29 апреля в приюте «Четыре с хвостиком» состоится акция «День собачьего счастья». Ее организаторы, благотворительный фонд «Добрые руки», приглашают тагильчан прийти в гости, чтобы пообщаться с их питомцами, угостить разными лакомствами, которые гости должны предусмотрительно захватить с собой.

Люди могут приходить и гулять с любой собакой из вольера, которая им понравится. Если захотят, могут поводиться с щенками, угостить, погладить, уделить им внимание. Собаки, живущие у нас в приюте, не только привиты, обработаны от блох и глистов, но и очень дружелюбны. Все они любят людей и хотят их внимания. Они будут счастливы, если Вы придете сообщила организатор акции Диана Казакова.