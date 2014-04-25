Более четверти россиян не хотят пользоваться интернетом

По данным фонда «Общественное мнение», которые сообщил Плуготаренко, интернетом в России пользуются почти 70 миллионов человек. При этом свыше 56 миллионов человек выходят в сеть ежедневно. Причины, по которым более четверти россиян не хотят использовать интернет, не называются.

Исходя из данных аналитической компании TNS, аудитория интернета в России оценивается в 78 миллионов пользователей или 63 процента от взрослого населения. По словам представителя TNS Руслана Тагиева, взрывной рост аудитории рунета уже закончился — с марта 2013 по март 2014 число пользователей увеличилось лишь на 3 процента. Однако продолжает расти число уникальных пользователей, которые учитываются по заходам с различных браузеров, и это свидетельствует о росте активности действующих интернетчиков, отметил Тагиев.

С точки зрения возраста наибольшая доля аудитории рунета - около 45 процентов — люди старше 45 лет, говорят в TNS. К возрастной группе от 24 до 44 лет относятся 37 процентов российской интернет-аудитории, младше 25 лет — 18 процентов. Пользователи младше 45 лет гораздо активнее используют интернет на новых платформах — smart TV, смартфонах и планшетах.

Российские интернет-пользователи в среднем проводят в сети 121 минуту в день. Наибольшее время они уделяют социальным сетям (36 процентов) и видеоресурсам (10 процентов). По количеству человек, которые пользуются теми или иными типами интернет-ресурсов на десктопах, социальные сети также лидируют, однако вслед за ними идут поисковики и почтовые сервисы.

Более половины пользователей рунета рассматривают его как среду для личного общения и развлечений, тогда как доля людей, использующих сеть для работы и образования, снижается, свидетельствуют данные ФОМ. Аналитики также фиксируют рост потребительской культуры в интернете — повышение привлекательности онлайн-покупок, управления финансами, электронных платежей.