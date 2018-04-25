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Экскурсия «По улице Верескова» пройдет 8 мая в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экскурсия «По улице Верескова» пройдет 8 мая в Нижнем Тагиле

25 апреля, 16:45Общество
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