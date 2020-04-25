В Первоуральске 76 рабочих завода изолировали в пассажирских вагонах
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Рабочих Первоуральского новотрубного завода заселили на 10 дней в пассажирские вагоны на территории предприятия, чтобы им не пришлось ездить на работу из дома, пишет «Новый день».
Сюжеты: Коронавирус
В режим самоизоляции были помещены 76 человек, трудящихся на непрерывном производстве. В вагоны поселили тех сотрудников завода, которые ездят на работу из ближайших населенных пунктов. Среди них ремонтники и инженеры. Они проживут в вагонах 10 дней.
В пресс-службе ПНТЗ пояснили, что принятая мера временная и направлена на обеспечение безопасности здоровья работников предприятия. Также там отметили, что заселение было произведено по согласию сотрудников после подписания допсоглашения к трудовому договору.
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