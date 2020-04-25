В Первоуральске 76 рабочих завода изолировали в пассажирских вагонах

В режим самоизоляции были помещены 76 человек, трудящихся на непрерывном производстве. В вагоны поселили тех сотрудников завода, которые ездят на работу из ближайших населенных пунктов. Среди них ремонтники и инженеры. Они проживут в вагонах 10 дней.