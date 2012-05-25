Изменена дата проведения митинга в защиту местечка Юрьев Камень – он состоится 27 мая у к/т «Современник» и 2-го июня в Черноисточинске

Таким образом, собрание активных и неравнодушных граждан будет поделено надва этапа: первый этап мероприятия пройдет в Нижнем Тагиле на площади у кинотеатра «Современник» с 13:00 до 15:00, второй - в Черноисточинске возле мемориала ветеранам ВОВ. Там митинг начнется в 11:00и продлится до часа дня. .

Собрание пройдет назаконных основаниях, предполагается, что на митингующих будут зеленые ленточки.В то же время на форуме нашего сайта активизировались люди, которые видятцелесообразность в постройке такого завода в городе. По всей видимости, онитоже будут присутствовать на митинге. Вот выдержка из комментария:

Москвич: Люди, те кто За строительство завода ленточки невешаем. Мы победим, нас будет больше. Мы за рабочие места в Тагиле, задостойные зарплаты.

Тем не менее, организаторы мероприятия намерены собрать какминимум 800 подписей в защиту леса на Юрьев Камне и против строительстващебеночного завода.