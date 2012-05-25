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Изменена дата проведения митинга в защиту местечка Юрьев Камень – он состоится 27 мая у к/т «Современник» и 2-го июня в Черноисточинске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изменена дата проведения митинга в защиту местечка Юрьев Камень – он состоится 27 мая у к/т «Современник» и 2-го июня в Черноисточинске

25 мая 2012, 14:07Общество
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