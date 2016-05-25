Чтобы малыши не сбегали: тагильские депутаты предлагают нанять в детские сады и школы ЧОПы
Накануне в городе состоялось заседание комиссии думы по соцполитике, на котором народные избранники предложили организовать работу частных охранных предприятий для охраны дошкольных учреждений.
Такая идея появилась на фоне недавнего побега малыша из детского сада на Гальянке: 3-х летний мальчик покинул территорию дошкольного учреждения во время прогулки. Ребенка нашли полицейские в торговом центре неподалеку. По мнению парламентариев, этого инцидента удалось бы избежать, если бы детский сад находился под охранной ЧОПа.
Депутат Владимир Гаев отметил, что за порядком и безопасностью в образовательных учреждениях следят, как правило, бабушки-вахтерши или обычные сторожа, а не профессиональная охрана. Поэтому и происходят неприятные инциденты. Гаев привел в качестве примера нашумевшее на всю область убийство учителя «ревнивым самбистом».
Однако начальник управления образования Игорь Юрлов заявил, что нанимать ЧОПы в образовательные учреждения – дело затратное. Финансы городской казны пока не позволяют усилить охрану. Деньги из тагильского бюджета идут, прежде всего, на капитальные и текущие ремонты школ и детских садов. Но в перспективе это возможно.
Председатель профильной комиссии Владимир Радаев дал поручение работникам управления образования: подсчитать, сколько миллионов необходимо на то, чтобы обеспечить каждое образовательное учреждение профессиональной охранной.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru