Чтобы малыши не сбегали: тагильские депутаты предлагают нанять в детские сады и школы ЧОПы

Такая идея появилась на фоне недавнего побега малыша из детского сада на Гальянке: 3-х летний мальчик покинул территорию дошкольного учреждения во время прогулки. Ребенка нашли полицейские в торговом центре неподалеку. По мнению парламентариев, этого инцидента удалось бы избежать, если бы детский сад находился под охранной ЧОПа.

Депутат Владимир Гаев отметил, что за порядком и безопасностью в образовательных учреждениях следят, как правило, бабушки-вахтерши или обычные сторожа, а не профессиональная охрана. Поэтому и происходят неприятные инциденты. Гаев привел в качестве примера нашумевшее на всю область убийство учителя «ревнивым самбистом».

Однако начальник управления образования Игорь Юрлов заявил, что нанимать ЧОПы в образовательные учреждения – дело затратное. Финансы городской казны пока не позволяют усилить охрану. Деньги из тагильского бюджета идут, прежде всего, на капитальные и текущие ремонты школ и детских садов. Но в перспективе это возможно.

Председатель профильной комиссии Владимир Радаев дал поручение работникам управления образования: подсчитать, сколько миллионов необходимо на то, чтобы обеспечить каждое образовательное учреждение профессиональной охранной.