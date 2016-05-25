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Чтобы малыши не сбегали: тагильские депутаты предлагают нанять в детские сады и школы ЧОПы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чтобы малыши не сбегали: тагильские депутаты предлагают нанять в детские сады и школы ЧОПы

25 мая 2016, 09:15ОбществоТимофей Данилов
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