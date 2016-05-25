В тагильских школах раздались последние звонки для выпускников

С важным событием учащихся 50-й и 45-й школ поздравил мэр Сергей Носов. Обращаясь к будущим абитуриентам, глава города подчеркнул, что в жизни каждого есть два знаменательных праздника – первое сентября и последний звонок. И Сергей Носов пожелал выпускникам чаще прислушиваться к своим родителям, наставникам и учителям – они имеют колоссальный жизненный опыт и всегда помогут в определении дальнейшего пути.

Также градоначальник подчеркнул, что полученные в школе знания – хороший фундамент и база для профессионального самоопределения. Самое главное при постановке цели проявлять терпение и упорство.

По сложившейся традиции после торжественного праздника выпускники высаживают у своих школ деревья, как символ связи поколений и надежды на светлое будущее. Для старшеклассников 45-й школы эта церемония особенно волнительна – в этом году учебное заведение отмечает полувековой юбилей.

По данным управления образования Нижнего Тагила, в этом году в 61-й из 64-х школ сегодня прозвучали последние звонки. Всего ЕГЭ будут сдавать 1248 выпускников. Еще 3135 школьников должны получить аттестаты о неполном среднем образовании. Это произойдет только при успешной сдачи девятиклассниками ОГЭ [основной государственный экзамен – прим.ред.]. Первый экзамен ребятам предстоит сдать уже в эту пятницу, 27 мая.