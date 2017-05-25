Иностранные граждане в Нижнем Тагиле стали соблюдать миграционное законодательство (ФОТО)

Так, бойцы Росгвардии и сотрудники УФМС посетили общежитие, находящееся на ул. Индустриальной. Там проживает значительное количество иностранцев. В ходе мероприятия нарушений не обнаружено, ряд вопросов вызвали граждане, прибывающие не по месту прописки. Они пояснили, что пришли в гости. С ними проведена разъяснительная беседа.