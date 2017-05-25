Иностранные граждане в Нижнем Тагиле стали соблюдать миграционное законодательство (ФОТО)
25 мая 2017, 16:40Общество
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Профилактическая операция «Нелегал-2017» проводится полицейскими Нижнего Тагила. Цель мероприятия – выявление граждан, находящихся на территории муниципалитета незаконно.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, бойцы Росгвардии и сотрудники УФМС посетили общежитие, находящееся на ул. Индустриальной. Там проживает значительное количество иностранцев. В ходе мероприятия нарушений не обнаружено, ряд вопросов вызвали граждане, прибывающие не по месту прописки. Они пояснили, что пришли в гости. С ними проведена разъяснительная беседа.
Сотрудники УФМС отмечают, что постоянные профилактические рейды положительно влияют на ситуацию с мигрантами в Нижнем Тагиле – они стали соблюдать действующее законодательство.
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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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