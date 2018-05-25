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4 млн рублей выделено на ремонт турбогенератора на нижнетагильском музее-заводе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 млн рублей выделено на ремонт турбогенератора на нижнетагильском музее-заводе

25 мая, 16:50Общество
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