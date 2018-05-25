Новый гидрант появился на Новой Кушве в Нижнем Тагиле после пожара с погибшими (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на Новой Кушве проведен ремонт водозаборной колонки и гидранта. Напомним, что неправильно вмонтированный люк и ржавая колонка осложнили пожарным доступ к воде во время пожара в частном доме, тогда погибли три человека.

После инцидента один из местных жителей задумался о безопасности своей семьи и соседей. Редакция TagilCity.ru рассказала о неисправной колонке и следила за развитием событий. Получить комментарии от «Водоканала» за это время редакции не удалось.

25 мая тагильчанин поделился радостной для жителей Новой Кушвы новостью: пожарный гидрант переустановили и повесили информационную табличку, а проваливавшуюся колонку отремонтировали и забетонировали провалы вокруг люка.

Фото колонки до ремонта

После обеда вчера приехал «Водоканал», колонку отремонтировали и забетонировали ямы поделился местный житель.