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Новый гидрант появился на Новой Кушве в Нижнем Тагиле после пожара с погибшими (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый гидрант появился на Новой Кушве в Нижнем Тагиле после пожара с погибшими (ФОТО)

25 мая, 10:00ОбществоЮлия Суворова
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