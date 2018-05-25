Пьяный житель посёлка Арти забил событульника металлической клюкой насмерть

22 декабря 2017 года два мужчины распивали спиртные напитки и употребляли наркотические вещества на кухне дома по улице Волочнева в посёлке Арти.

В ходе ссоры 27-летний мужчина напал на собутыльника и начал избивать его руками, ногами и металлической клюкой. Спустя некоторое время пострадавший скончался от полученных травм.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.