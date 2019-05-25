Экстремал из Екатеринбурга заночевал над ущельем в гамаке на высоте 100 метров
Сегодня, 11:15ОбществоФото: страница во «ВКонтакте» Максима Кагина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во время путешествия по Северному Кавказу екатеринбуржец Максим Кагин установил гамак на высоте 100 метров и переночевал над ущельем, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Экстремал заночевал над ущельем Березовая балка на Северном Кавказе.
Вылезли, завесились со спальниками и пенкой, пояснил Маским.
Утром путешественники почистили зубы и сделали чай в специальной газовой печи. Также Максим Кагин сказал, что спать на высоте было не страшно, так как для того, чтобы выпасть из гамака нужно приложить усилия.
В 2018 году екатеринбуржец прошел по стропе над этим же ущельем, побив российский рекорд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей