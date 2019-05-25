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Экстремал из Екатеринбурга заночевал над ущельем в гамаке на высоте 100 метров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Экстремал из Екатеринбурга заночевал над ущельем в гамаке на высоте 100 метров

Сегодня, 11:15ОбществоФото: страница во «ВКонтакте» Максима Кагина
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