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Нижнетагильские страховщики: «Обращаться по факту повреждения машин и домов градом нужно как можно скорее»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские страховщики: «Обращаться по факту повреждения машин и домов градом нужно как можно скорее»

25 июня 2012, 13:00ОбществоВалерия Лошкарева
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