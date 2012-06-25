Нижнетагильские страховщики: «Обращаться по факту повреждения машин и домов градом нужно как можно скорее»

Если имущество было застраховано, и в договоре оговорено страхование от стихийных бедствий, товыплата будет осуществлена. В некоторых страховых договорах из спискабедствий, являющихся страховыми случаями, град исключается. Об этомкорреспонденту портала Tagilcity.ru рассказала руководитель агентства«Страховая группа» Екатерина Поводырь.

Человек, застраховавший имущество, должен внимательно прочитать договор страхования, чтобы убедиться, что град является для него страховым случаем. Страховщики в свою очередь были готовы к этому стихийному бедствию, и, думаю, что проблем с выплатами не будет. При этом клиенты должны понимать, что обращаться в страховую компанию нужно в течение 3-5 дней с момента порчи имущества. Позже страховщики могут отказать в выплате. Поэтому сейчас все владельцы застрахованного имущества должны еще раз внимательно проверить автомобили, стекла, крыши домов на наличие порчи. Если ущерб есть, то необходимо обращаться на метеорологическую станцию для предоставления соответствующей справки рассказала Екатерина Вячеславовна.

При этом Екатерина Поводырь отмечает, что большинство владельцев машин, застрахованных по КАСКО, получат выплаты. Страховым компаниям Нижнего Тагиланевыгодно занижать свой рейтинг и попадать в список компаний, не делающих выплаты по страховым случаям. Так они создадут себе антирекламу и потеряют клиентов. При этом, возможно, если потери у страховщиков будут очень велики, то на будущее страховать от града на Урале не будут.

Так получилось с потопом на Монзино в 2003 году. Страховщики получили огромные убытки, ведь множество домов было затоплено. Теперь пункт «затопление сточными водами» не входит в список страховых случаев от природных бедствий на Урале вспоминает руководитель «Страховой группы».

У многих владельцев застрахованного имущества возникает вопрос: «Как материально будет оцениваться ущерб? Справедлива ли будет выплата, не занижена?». Специалист объясняет, что все зависит от вида возмещения. Если выплата рассчитывается по таблице удельных весов, то, например, окна составляют 5 процентов от удельного веса всего дома. Таким образом, если в доме 5 окон, то порча каждого повлечет выплату одного процента от суммы, на которую застрахован дом. Что касается возмещения по тратам на восстановление, то хозяин застрахованного объекта предоставляет чеки, чтобы показать, какую сумму он потратил.

Екатерина Поводырь рассказывает, что чаще всего после града обращаются владельцы автомобилей, нежели чем владельцы недвижимости.

Это просто объяснить: объем застрахованного автотранспорта больше, чем объем застрахованной недвижимости. Люди почему-то берегут машины больше, чем квартиры или загородные дома. Хотя люди старше 40 лет зачастую страхуют всю свою недвижимость добавила Екатерина Вячеславовна.