Промсвязьбанк начал выпуск ANGRY CARD

Angry Card («Сердитая» карта) – это первая в России банковская карта, выпущенная по мотивам известной игры Angry Birds. Промсвязьбанк стал первой компанией в России и странах СНГ, которая запускает совместный продукт с Ровио – финской компанией – создателем игры, и компанией Ирсол – агентом по лицензированию и дистрибьютором Ровио в России и СНГ.

Angry Birds – одна из самых популярных в мире игр, которая есть практически в каждом смартфоне. В мае 2012 года Angry Birds преодолела рубеж в миллиард скачиваний. В России игру скачали более 10 млн раз. Из них 60% – это обладатели смартфонов на операционной системе Android и 40% – владельцы iPhone. Новую версию игры Angry Birds Space за первый месяц скачали 50 млн раз, что является абсолютным мировым рекордом.

Angry Card – международная банковская карта моментального выпуска категории MasterCard Standard для оплаты покупок в магазинах, интернете и снятия наличных средств. Карта выпускается на 3 года и включает целый набор сервисов:

уникальный дизайн. Можно выбрать Angry Card в одном из 5 исполнений;

Для оформления Angry Card достаточно прийти в любой из 290 офисов Промсвязьбанка с паспортом, вся операция займет не более 7 минут. Более подробную информацию об Angry Card вы найдете по ссылке.

«Демидовский». Тип пункта: Дополнительный офис (ДО)

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