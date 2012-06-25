«Вот она, рыба моей мечты!» - из Верхне-Выйского пруда выловили пиранью (ВИДЕО)
25 июня 2012, 11:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ветеринары, осматривающие рыбу, при этом заметили, что опасаться тагильчанам нечего - этот вид растительноядный.
Странную рыбу в Верхне-Выйском пруду выловили местные рыбаки, не сразу догадавшись, какая добыча им попалась. Увидев зубы и чешую особи, ветеринары сразу определили – перед ними пиранья. При этом специалисты объяснили, что она растительноядная, и изредка может питаться мелкой рыбешкой. Скорее всего, иноземную рыбу в водоем выпустили ее заводчики. Рассчитывать на размножение пираний в нижнетагильских реках и прудах нельзя – вода для любительницы теплого климата слишком холодная.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей