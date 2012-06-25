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«Вот она, рыба моей мечты!» - из Верхне-Выйского пруда выловили пиранью (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Вот она, рыба моей мечты!» - из Верхне-Выйского пруда выловили пиранью (ВИДЕО)

25 июня 2012, 11:35Общество
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