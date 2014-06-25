Администрация Нижнего Тагила: «Срочно требуется жилье для беженцев»

Так, в связи с тем, что Нижний Тагил принимает группы беженцев с Украины – взрослых и детей, срочно требуется жилье, пригодное для проживания. Жилье требуется предоставить на срок не менее двух месяцев, на безвозмездной основе. Обращаться по телефону 41-21-35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.