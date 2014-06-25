Администрация Нижнего Тагила: «Срочно требуется жилье для беженцев»
25 июня 2014, 17:20Общество
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Администрация Нижнего Тагила накануне объявила о том, что наш город будет принимать беженцев с Украины, где сейчас происходят настоящие боевые действия.
Так, в связи с тем, что Нижний Тагил принимает группы беженцев с Украины – взрослых и детей, срочно требуется жилье, пригодное для проживания. Жилье требуется предоставить на срок не менее двух месяцев, на безвозмездной основе. Обращаться по телефону 41-21-35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.
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