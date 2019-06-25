ПАО “Россети” подвели итоги Олимпиады школьников

Как сообщает издание «Новые известия», «Россети» уже второй год подряд выступают в роли организаторов олимпиады. Участие в ней принимают школьники 9 – 10ых классов, которые имеют склонность к техническим наукам и хотели бы быть профессионально заняты в сфере развития энергетики.

Олимпиада проводилась в два этапа. В первом, тестовом, ребятам предлагалось решить задачи по физике, математике и информатике. Второй, заочный, подразумевал выполнение кейсов, благодаря которым жюри могло оценить их творческий потенциал, а также умение применять знания на практике.

Александр Новак отметил, что привлечение новых кадров в сферу энергетики – это одна из ключевых задач по ее развитию. Сегодня, отметил он, экономика страны, энергетика и сами «Россети» находятся в состоянии цифровой трансформации. Так, энергетики внедряют цифровые технологии практически во все внутренние процессы. А добиться хороших результатов в этом могут помочь молодые специалисты.

Павел Ливинский рассказал о системе, которая позволяет компании работать совместно с высшими учебными заведениями. Однако, отметил он, профессиональную базу также можно закладывать и со школы.

Он добавил, что в «Россетях» не ждут, когда вузы предоставят им квалифицированных специалистов. У энергетиков другая тактика – они формируют кадры самостоятельно, привлекая к сотрудничеству студентов и учеников школ.