Кнуты, пряники и закон. Как принуждают россиян к вакцинации от COVID-19

Получается, что закон на стороне простых рабочих лишь формально. Роструд уже не раз заявлял, что за отказ от вакцинации нельзя лишать премий, отказывать в отпуске по графику и так далее. При этом отстранить от работы без сохранения зарплаты при наличии обязанности иметь прививку — можно, а вот заставить людей работать бесплатно — нет. Однако кого волнует закон, если даже сами чиновники его нарушают? Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что все непривитые чиновники будут переведены на удаленку, а также лишены премий и стимулирующих выплат. Подобные меры применяются и в мэрии Краснодара.