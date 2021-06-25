РЭО вложит деньги в 13 проектов по обращению с ТКО в регионах

РЭО вложит деньги в 13 проектов по обращению с ТКО в регионах
РЭО вложит деньги в 13 проектов по обращению с ТКО в регионах
Сегодня, 11:17ОбществоФото: pixabay.com
В планах Российского экологического оператора (РЭО) - инвестировать 6 млрд руб. в создание 13 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 11 субъектах РФ уже в текущем году.

При реализации данных инвестиционных проектов будет использована новая мера государственной поддержки: выкуп облигаций. Предполагается, что ввод данных объектов в эксплуатацию произойдет в 2022-2023 гг, пишет 360tv.ru.

Новой мерой поддержки станет выкуп облигаций. В практическом смысле это выглядит как возвратное финансирование в создание инфраструктуры по обращению с ТКО. Известно, что в дальнейшем планируется рассмотреть такую меру государственной поддержки, как льготный лизинг оборудования, компенсация части стоимости банковской гарантии и прочие.

По словам главы ППК РЭО Дениса Буцаева, уже в 2021 г. Российский экологический оператор поддержит более 10 проектов в 11 субъектах России. Ввод самих объектов в эксплуатацию произойдет в 2022-2023 гг. “Выкуп облигаций является востребованным рынком инструмента поддержки, позволяющим сформировать комфортные условия для участия в проектах, как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых предприятий, а также ППК РЭО как института развития”, - подчеркнул Буцаев.

Ежегодно новые объекты будут обрабатывать и утилизировать 4 млн тонн ТКО. В общей сложности, капитальные расходы на эти инвестиционные проекты составят 28 млрд руб.

Чтобы реализовать данные проекты РЭО за счет субсидии, предоставляемой ему из федерального бюджета в форме имущественного взноса, выкупит на обозначенную сумму облигации инвесторов. Средства, которые выделяются государством, возвратные. Это означает, что по возвращении денег из одного проекта РЭО компания реинвестирует их в сферу обращения с ТКО, чтобы на аналогичных условиях реализовать новые проекты.

По мнению экспертов, запуск такого инструмента, как облигационный займ, значительно увеличит инвестиционные возможности как самого Российского экологического оператора, так и возможных инвесторов. Об этом, в частности, рассказал Игорь Пикалов, генеральный директор "ИФ Террикон".

По словам Елены Вишняковой, заместителя генерального директора Группы “ЭкоЛайн”, решение правительства РФ позволит операторам получить реальную меру поддержки в реализации проектов. Инструменты государственной поддержки позволят также снизить социальную нагрузку на население, избежать повышения тарифов и, конечно, продвинуть саму сферу обращения с ТКО к реализации целей национального проекта "Экология".

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