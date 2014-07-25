114 граждан Луганской и Донецкой области проживает в Нижнем Тагиле. Ожидается прибытие еще 100 человек

Всего на территории города находятся 37 украинских семей, в том числе 24 ребенка. Почти все они проживают у родственников и знакомых, и не имеют статуса «беженец». Некоторые из прибывших уже нашли себе работу рассказал заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

С приемом в школу детей, по словам Валерия Сурова, проблем не будет, все школьники смогут 1 сентября начать учебу в тагильских учебных заведениях, пишет официальный сайт города.

Валерий Суров отметил, что семьи с Украины нуждаются в поддержке тагильчан, ведь многие из них уезжали из своих домов в экстренном порядке, и прибыли в наш город в летней одежде, почти без вещей. В связи с этим администрация Нижнего Тагила обращается ко всем жителям города с просьбой оказать им посильную помощь. Нужны постельные принадлежности, пледы, подушки, теплая одежда (новая), продукты питания, средства гигиены. Специалисты рассмотрят и иные ваши предложения о помощи.

Прием вещей осуществляется в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города (пр. Ленина, 15), в рабочие дни с 8.30 до 17.30, а также в медицинском колледже (пр.Ленина, 27), с 12.00 до 16.00 в рабочие дни, в субботу – с 11.00 до 14.00. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 41-31-07 (Управление социальных программ и семейной политики Администрации города)

По словам Валерия Сурова, уже в ближайшее время в Нижний Тагил может прибыть около 100 беженцев из юго-восточных областей Украины. Город к их приему готов.