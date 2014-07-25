Новинка в Нижнем Тагиле! Услуга "Первая стрижка малыша"

В жизни маленького человечка так много моментов, которые хочется запечатлеть на всю жизнь! Первая стрижка - один из таких моментов: трогательных, волнующих и ... быстро забывающихся. Именно поэтому мы предлагаем на всю жизнь сохранить воспоминания о взрослении вашего малыша или сделать незабываемый и небанальный подарок своим близким!

В услугу включены:

-психологическая адаптация малыша в "Вообразилии" - дети любят яркий интерьер, музыкальные кресла-машинки, многочисленные качественные игрушки;

-срезание первого локона, стрижка;

-фотографирование неповторимого процесса первой стрижки на память;

-распечатанное фото в рамке ручной работы и первый локон в коробочке ручной работы.

- ну а после стрижки можно бесплатно посетить сенсорную студию в Вообразилии.