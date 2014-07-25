Новинка в Нижнем Тагиле! Услуга "Первая стрижка малыша"
В жизни маленького человечка так много моментов, которые хочется запечатлеть на всю жизнь! Первая стрижка - один из таких моментов: трогательных, волнующих и .
В жизни маленького человечка так много моментов, которые хочется запечатлеть на всю жизнь! Первая стрижка - один из таких моментов: трогательных, волнующих и ... быстро забывающихся. Именно поэтому мы предлагаем на всю жизнь сохранить воспоминания о взрослении вашего малыша или сделать незабываемый и небанальный подарок своим близким!
В услугу включены:
-психологическая адаптация малыша в "Вообразилии" - дети любят яркий интерьер, музыкальные кресла-машинки, многочисленные качественные игрушки;
-срезание первого локона, стрижка;
-фотографирование неповторимого процесса первой стрижки на память;
-распечатанное фото в рамке ручной работы и первый локон в коробочке ручной работы.
- ну а после стрижки можно бесплатно посетить сенсорную студию в Вообразилии.
Возможен другой вариант услуги - вместе с коробочкой с первым локоном можно приобрести комплект "Мамины сокровища" - ручной работы "сокровищница" с коробочками под первый локон, бирочку из роддома и первый выпавший зубик.